Samiske aktivister har inntatt departementene i Oslo. De krever at 151 vindturbiner i Fosen rives umiddelbart. Jurister er enige i at det pågår et menneskerettighetsbrudd, som følge av høyesterettsdommen fra 2021. Men dommen sier ingenting om hvordan staten skal reparere skaden.

Vindmølleaktivistene og miljøaktivist Greta Thunberg ble båret bort da de blokkerte inngangen til Klima- og miljødepartementet i protest mot at vindturbinene på Fosen. (Foto: Javad Parsa/NTB)

Kan staten kjøpe seg ut av problemet, eller går samenes behov for å utøve sin kultur dypere enn som så? Saken handler heller ikke bare om det klassiske vern eller vekst, men om vern, vekst og klima. Her er det duket for mange harde konflikter fremover. Fornybarutbygging vil kreve areal, mye areal.

Trond Giske kommer nok aldri igjen til topps i Arbeiderpartiet. Ny bok minner oss metoo. (Foto: Elin Høyland)

Og samfunnsviter Heidi Helene Sveen har kommet med ny bok om gammel sak, nærmere bestemt Giskesaken. Den minner oss om hvorfor Giske er en så splittende politisk skikkelse og hvorfor han aldri vil komme seg til topps igjen i Arbeiderpartiet. Den viser også frem Ap-ledelsens unnfallenhet da de første varslene lå på bordet.

