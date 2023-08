Artikkelen fortsetter under annonsen

Elektrifisering av Melkøya skaper stor politisk uro i Nord-Norge, der flertallet er imot. Folk frykter høye strømpriser og rasering av naturen, på grunn av noe som ifølge mange bare er symbolske klimatiltak. Men Den politiske situasjonen støtter Støre og regjeringen for å ha gjort vedtaket. Det er helt nødvendig for å nå målet om 55 prosent reduksjon av CO2-utslipp innen 2030, og også Norge må ta sin del.

Den politiske sommeren har fremstått som et, langt habilitets- og tillitsdrama. Skandalene er ganske jevnt fordelt. Spørsmålet er om det vil føre til økt politikerforakt mer generelt.

