Og Høyre entret valgkampen som en fullrigger med alle seil oppe.

Kommentator Anne Rokkan er vikar i podkasten «Den Politiske Situasjonen» denne uken.

Så løyet velgervinden.

Har Erna Solberg vært for forsiktig?

Dette diskuterer kommentator Anne Rokkan og politisk redaktør Frithjof Jacobsen i ukens utgave av «Den politiske situasjonen».

