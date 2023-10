Artikkelen fortsetter under annonsen

Politisk redaktør Frithjof Jacobsen og kommentator Eva Grinde leder podkasten "Den Politiske Situasjonen". (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Statsminister Jonas Gahr Støre var denne uken på besøk på Fellesforbundets landsmøte. Der fikk han så hatten passet av de mest høyrøstede. Noen mente sågar han burde skiftes ut som leder. Frithjof og Eva snakker om den historiske alliansen mellom Ap og LO, og om den kan leve inn i evigheten når halvparten av industriarbeiderne stemmer til høyre i politikken.

Også snakker de om vetting, prosessen der politikere bakgrunnssjekkes før de vurderes som statsråder. Ap skrøt av hvordan de sjekket sine egne i 2021. Men Anniken Huitfeldt slapp visst unna. Hvordan kunne det skje? Ikke veldig tillitvekkende, mener Den politiske situasjonen.

Hør podkasten her:

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.