Artikkelen fortsetter under annonsen

Verdensledere samles til klimamøte i Dubai, drøye åtte år etter Paris-avtalen i 2015. Så langt styrer verden fortsatt mot en katastrofal oppvarming, mener DNs finansredaktør Terje Erikstad. Proteksjonisme i den nye grønne industrien kan gjøre at utslippskuttene kommer senere enn de bør. Og er det egentlig plass til klimakrisen midt i alle de andre krisene som rir verden for tiden.

Den politiske situasjonen kan du høre her:

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.