Et viktig slag gjenstår mellom komiteens forslag, sittende partisekretær Kjersti Stenseng, og utfordrer Helga Pedersen, Tana-ordfører og tidligere partitopp. Hvis begge tror de kan vinne, vil striden kunne vare helt inn i landsmøtet og stjele en god del av oksygenet i rommet. Den politiske situasjonen følger utviklingen nøye, som Støre pleier å si.

Politisk redaktør Frithjof Jacobsen og kommentator Eva Grinde (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Langs hele vestlandskysten ligger det an til at Støre-regjeringen får nærings- og skattepolitikken i rekyl i kommunevalget til høsten. Den kommer i form av en gedigen høyrebølge. Og Frithjof har vært i Ålesund og mener å observere at vestlendingen ligger nærmere den norske folkesjelen enn folk fra andre landsdeler. De er først og fremst opptatt av å arbeide, men ikke av å prale med rikdommen. De er opptatt av å skape og bidra, men ikke mer enn de absolutt må … kjør debatt!

