Politisk redaktør Frithjof Jacobsen og kommentator Eva Grinde leder podkasten "Den Politiske Situasjonen".

Den politiske situasjonen tar frem sitt noe ugjennomtrengelige Ernameter for å se om hun er styrket eller svekket etter høringen i kontrollkomiteen. Svaret får du om - trommevirvel - fire dager! Neida. vi kjører ikke Økokrim-style. Du trenger bare høre podden.

Og vi har sett på tv siden sist. Hvorfor skaper Makta så mye debatt, og tegner serien et heltebilde av en handlekraftig Gro omgitt av en gjeng udugelige tusseladder?

