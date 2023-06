Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag holdt justisminister Emilie Enger Mehl en redegjørelse om 25. juni-rapporten for Stortinget. Den handlet litt mye om alt det fine hun og regjeringen allerede har fått til, og litt lite om hva hun skal gjøre med den systematiske krisen rapporten avdekker. Nok en gang er det ressurser som ikke finner hverandre, nærmere bestemt PST og E-tjenesten. Her er vi ved kjernen av problemet som trolig handler en god del om organisasjonskultur og tillit. Det er vanskelig å rydde opp i men likevel svært viktig. Det handler tross alt om offentlige instanser satt til å beskytte oss mot livstruende farer. Heldigvis får rapporten et etterspill i Stortingets kontrollkomité, inkludert en mulig åpen høring.

Eva Grinde, Kommentator i Dagens Næringsliv og Frithjof Jacobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. (Foto: Fartein Rudjord) Mer...

Og regjeringen har kommet til enighet med SV om revidert nasjonalbudsjett. Det kostet dem to milliarder ekstra til oppjustering av trygder, hvorav halve beløpet til barnetrygden. Det monner for barnefamiliene. Men i mer krevende spørsmål som for eksempel olje- og gassleting og skattemodell, fikk ikke regjeringens støtteparti særlig gjennomslag. Selger SV sjelen sin for billig til diesel-regjeringen? Nei tror Frithjof, og viser til gode meningsmålinger. Kanskje, sier Eva, men er samtidig glad for at SV tar ansvar og oppfører seg nesten som et styringsparti. (bortsett fra på lakseskatten, da.)