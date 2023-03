Artikkelen fortsetter under annonsen

Han mener det samlede skattetrykket er blitt for høyt, og tar dermed til orde for en reversering av sin egen regjerings politikk. Friske takter før Senterpartiets landsmøte. Borten Moe regner med flertall for sin nærings- og høyrevennlige resolusjon. Alt i alt er Senterpartiet overraskende lite splittet til tross for at det går så dårlig med det rødgrønne regjeringsprosjektet.

Politisk redaktør Frithjof Jacobsen og kommentator Eva Grinde. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Det er absolutt ingenting som tyder på at de vil bryte samarbeidet og melde overgang til blå side, i hvert fall ikke nå. Det samme gjelder SV. Partiet koser seg utenfor regjering, med solid oppslutning og betydelig påvirkningskraft. Det knytter seg spenning til valg av en nestleder, men bortsett fra det ser farvannet smult ut. Nato-spørsmålet er trolig avklart, og partiets nyvalgte leder Kirsti Bergstø vil holde seg for nesen og si: Ok, da.

Sp og SVs landsmøter vil bekrefte staus quo: Senterpartiet liker seg innenfor og SV trives utenfor.