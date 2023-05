Artikkelen fortsetter under annonsen

Horder av mennesker var møtt opp for å bivåne det 330 meter lange amerikanske hangarskipet USS Gerald Ford.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) kunne nærmest smøres på veggen av stolthet og glede. Men hva må Norge betale tilbake for denne vennlige og massivt mektige amerikanske nærheten?

Og regjeringen synes ikke lenger det er «gift i økonomien» å bruke oljepenger, slik den argumenterte ved fremleggelsen av statsbudsjettet i høst. Nå er det bare om å gjøre å være «ansvarlig». Og det lar seg visst fint kombinere med å bruke 56 milliarder flere oljekroner i vårens reviderte statsbudsjett.