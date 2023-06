Artikkelen fortsetter under annonsen

Politisk redaktør Frithjof Jacobsen har fått ilsk motbør fra MDG og SV for en klimakommentar. Han mener MDG har seg selv å takke for at klimasaken ikke lenger er viktig for folk flest. Kommentator Eva Grinde er i tvil om det i det hele tatt er rom for et bredt MDG, og tror andre årsaker til klimalunkenheten er viktigere. Den politiske situasjonen borrer videre!

Regjeringen er visst gått lei av Hurra-Høyre og hamrer løs på partiet. Solberg og kompani får kritikk både for å «sette seg på gangen» i «brede forliks-saker» som lakseskatt og vindkraft, og for å kritisere regjeringens reviderte budsjett uten å egentlig tilby noe alternativ. Men hvor godt treffer kritikken?

Eva har vært med Høyre på pressetur fra Stavanger og Bergen. Der fikk partiet vist frem den gode stemningen og sin politikk. Ja til konkurranse, private velferdstilbydere og oppdrettsnæringen, er stikkord. Partiet får mye gratis drahjelp av regjeringen. Når Støre og Vedum i trespann med SV varter opp med avkommersialiseringsutvalg og trusler om å fjerne konkurransefremmende tiltak, blir Høyres mer konkurransevennlige politikk tydeligere. I tillegg kommer Senterpartiets tverrvending i grunnrenteskatt-spørsmålet. Også dette passer fint for Høyre som gjerne vil være næringslivets mest trofaste venn.

