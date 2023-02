Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag åpnet landsstyremøtet i Arbeiderpartiet, som enstemmig vedtok å gå inn for å endre partiets vedtekter. Det høres kanskje tørt og kjedelig ut, men om landsmøtet vedtar forslaget bremses Trond Giskes innflytelse på nasjonal politikk betydelig. Han er derfor ikke særlig happy, og flere av hans støttespillere varsler nå etablering av små Nidarosfilialer rundt om i landet. I sin tale til landsstyre nevnte ikke Støre Nidaros eller Giske med et eneste ord. Men han la stor vekt – i hvert fall retorisk - på det som tradisjonelt har vært Aps venstrefløys anliggender: Sterk stat, fellesskapsløsninger, løfte samfunnets svakeste. Det kan ha vært til ære for alle dem som mener det sanne sosialdemokratiet er forlatt, og som mener Giske er redningsmannen.

Giske har neppe en fremtid på toppen av Arbeiderpartiet. Til det er han for splittende i organisasjonen og for upopulær blant partiets velgere. Men han kan likevel bidra til å svekke det.

