Høyreleder Erna Solbergs nye bok heter «Veien videre, politikk for nye utfordringer». Det ville være synd å si at den er et fyrverkeri av en bok. Men det er noe litt suverent over det å sette seg rolig ned og skrive et manifest om veien videre for nasjonen. Dette er et frempek om at Solberg vil tilbake, og dette er hennes hjertesaker. Stikkord: Arbeidslinjen.

Og hva kan stoppe velgerflukten fra Arbeiderpartiet? Det koker i apparatet nå to måneder før landsmøtet der ny ledelse skal velges eller gammel skal gjenvelges. Men det er neppe noe abrakadabra å skifte ut en nestleder eller flere. Problemene i Ap kan ligge helt andre steder.