Saken handler om: Ny episode av den politiske situasjonen ute nå.

Som politisk leder i hovedstaden, mener Johansen det er uheldig om Arbeiderparti-regjeringen støter middelklassen fra seg. Også folk med 750 000 i lønn kan slite økonomisk, mener han, og insisterer på at partiet for «vanlige folk» må være et parti for alle.

Men han kunne aldri bodd på Vinderen.

– Det har jeg ikke råd til», sier Johansen.

Og han tviler på om Fabian Stang kunne bodd på Grorud.

Byrådsleder Raymond Johansen i studio med DNs kommentator Eva Grinde. (Foto: Foto: Gunnar Blöndal) Mer...

Privat mot offentlig helseomsorg blir trolig den skarpeste konflikten mellom de rødgrønne og de borgerlige i Oslovalgkampen. Ifølge Johansen må Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe «stå opp tidligere om morran», hvis hun skal gjøre som hun lover: «Knuse Raymond på eldrehelse.»

