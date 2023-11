Artikkelen fortsetter under annonsen

Politisk redaktør Frithjof Jacobsen og kommentator Eva Grinde leder podkasten "Den Politiske Situasjonen". (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Da får vi vel bare tro ham på det, da…? Ett er sikkert, han gjør det ikke med noe lett sinn. Men han ofrer seg for Erna, Høyres leder og statsministerkandidat.

Studenter elsker Erna, viser det seg. Høyre er det største partiet, og høstens hendelser har ikke gjort inntrykk. Snarere tvert om. Skal ikke unge mennesker være litt med idealistiske og prinsipielle enn resten av oss?

Også er det medborgerundersøkelsen fra Universitetet i Bergen. Sylferske data om nordmenns holdninger. En godtepose for samfunnsnerder! Lytt, lytt.

Hør podkasten her:

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.