Folk har lett for å glemme skandaler. Men fester det seg et inntrykk av gjentagende uetisk og frynsete adferd kan det ramme tilliten, ikke bare til en person eller ett parti, men til politikere generelt, mener nestor og valgekspert professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Bernt Aardal.

Politisk redaktør Frithjof Jacobsen og Eva Grinde leder podkasten Den Politiske Situasjonen.

Denne uken er han gjest i Den politiske situasjonen. Her snakker han med DNs kommentator Eva Grinde om habilitetsskandalene i regjeringen, den fremvoksende politiske nyskapingen Industri- og næringspartiet, samt lokalvalget til høsten. Det blir viktig for regjeringspartiene å gjøre det bra. Hvis de lykkes i september, kan det brukes til å snu den dørgtunge negative spiralen de baler rundt i.