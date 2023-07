Artikkelen fortsetter under annonsen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes’ eskapader i en solbrillebutikk på Gardermoen har blitt en skandale for ham og partiet. Sjelden har det norske folk samlet seg så til de grader om den samme videoen som da politiet friga overvåkningsbildene. De viser en Rødt-leder som tar et par solbriller, legger dem i jakkelommen og går ut av butikken. Vanvareforklaringen hans, vakler alvorlig, men Rødt står sin partileder bi. Hva har gjort for å fortjene så trofaste partikolleger?

Politisk redaktør Frithjof Jacobsen og kommentator Eva Grinde.

Og hvorfor slipper Senterpartiet så billig unna krisemålingene? Mens Aps krise er blitt analysert opp og ned i mente, snakker nesten ingen om Sps prosentuelt enda større fall på målingene. En viktig grunn er antagelig at partiet med 6 prosent oppslutning ligger nær der de har ligget i lange perioder historisk. Mens Ap sliter eksistensielt med identiteten som bredt styringsparti, og man lurer: Vil det noen gang bygge seg opp igjen, eller utvikle seg til et av mange mellomstore partier?

