Artikkelen fortsetter under annonsen

Nato-sjefens nærmeste gjennom nesten ti år, Stian Jenssen, forteller om hvorfor han og Jens Stoltenberg må stå i jobben et år til og hvordan det er å jobbe for han. Han åpner også opp om hvorfor Tyrkia til slutt sa ja til Sveriges Nato-medlemsskap og ikke minst hva som skal til for at krigen i Ukraina skal ta slutt.

Hør liveopptaket som podkast her:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.