Artikkelen fortsetter under annonsen

Foreløpig er det langt igjen til liv og helse står i fare, men hva kan de politiske konsekvensene bli? Og om to uker er det landsmøte i Arbeiderpartiet.

Fortsatt er det helt i det blå hva slags lederkabal valgkomiteen vil gå inn for. Og Jonas Gahr Støre driver sin vage lederstil til nye høyder, når han ønsker seg «samling og fornyelse» og nekter å peke på noen personer.

Det mener i hvert fall Eva. Frithjof, derimot, synes han med dette utviser politisk kommunikasjon av ypperste klasse.

Hør podkasten her:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.