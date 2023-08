Artikkelen fortsetter under annonsen

Politisk redaktør Frithjof Jacobsen under livesending i DN-teltet i Arendal (Foto: Gunnar Blöndal) Mer...

Kari Nessa Nordtun, AP ordfører i Stavanger, blir intervjuet av politisk redaktør Frithjof Jacobsen under livesending i DN-teltet i Arendal. (Foto: Gunnar Blöndal) Mer...

Stavangers ordfører Kari Nessa Nordtun (A) om elektrifisering, t-skjorter og mulig Støre-besøk. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen om Ukraina-krigen og hva den har lært ham om hvordan det norske Forsvaret bør være.

Hør podkasten fra livesendingen i Arendal her: