Men måten Mehl iscenesetter seg på, har skapt ennå mer debatt. Det gjelder særlig en video fra FN-bygget der hun er filmet gående opp til talerstolen bakfra og fra siden, akkompagnert av låten Goosebumps av rapperen Travis Scott. Her er det hundre i stil og null i innhold. Er det en bra beskjed til de «barn og unge» hun ønsker å nå på Tiktok?

Politisk redaktør Frithjof Jacobsen og kommentator Eva Grinde (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Så må vi benytte anledningen og gratulere regjeringen! Den har faktisk kommet i mål med et flertall for innføring av «lakseskatt». Sammen med Venstre og en-kvinnepartiet Pasientfokus fra Finnmark, har den dannet minst mulig flertall på Stortinget for en grunnrenteskatt i oppdrettsnæringen på 25 prosent. Men det spørs hvor lenge Vedum er i paradis (og næringen vet hva de skal beregne). På den ene siden sitter et oppbragt SV og lover press ved neste budsjettkorsvei. På den andre et Høyre som vil satse maks på å være lakseprodusentenes trofaste venn inn mot stortingsvalget 2025.