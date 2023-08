Artikkelen fortsetter under annonsen

Martin Kolberg, tidligere partisekretær og stortingsrepresentant i Ap i DN-teltet under Arendalsuken. (Foto: Gunnar Blöndal) Mer...

Hør Unge Høyres leder Ola Svenneby snakke om integrering og andre utfordringer som venter neste generasjon politiske ledere. Og Ap-legende Martin Kolberg om det helt spesielle forholdet mellom Arbeiderpartiet og LO.

Liveopptak av intervjuene hører du som podkast her:

