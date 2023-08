Artikkelen fortsetter under annonsen

Guri Melby, partileder for Venstre snakker med DNs politiske redaktør Frithjof Jacobsen i DN-teltet under Arendalsuken. (Foto: Gunnar Blöndal) Mer...

Venstres Guri Melby innrømmer at det er noe trygt med Erna, men synes Høyre må slutte å tulle med bybanen i Bergen. Ellers lever hun godt med å bli kalt «haukete» og savner en debatt om en skarpere politikk mot Russland.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen snakker om byutvikling, mangfold og integrering og sier at stadig flere innvandrere ønsker å begraves i Norge - Det betyr noe, sier Johansen.

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.