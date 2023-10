Artikkelen fortsetter under annonsen

Politisk redaktør Frithjof Jacobsen og kommentator Eva Grinde leder podkasten "Den Politiske Situasjonen". (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Neida. Men vi går gjennom lista på syv personer som fikk overrakt nøkkel og nytt ministerkontor mandag denne uken. Er regjeringen styrket eller svekket, og hvor viktig er det egentlig med nye personer? Det kan nok gi både oppdrift og energi til en hardt prøvet regjering, særlig dersom økonomien nå virkelig går inn for myk landing. Men en klar politikk og en statsminister som er tilstede også for velgere i gamlelandet, er fortsatt viktigst.

Hør podkasten her:

