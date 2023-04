Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det første streikeuttaket vil føre til at offshoreselskapene Beerenberg og Bilfinger med cirka 500 medlemmer blir tatt ut i streik. Disse arbeider i hovedsak med isolasjon, stillas og overflatebehandling. Dette får ingen umiddelbar sikkerhetskonsekvens, men store økonomiske virkninger, opplyser YS i en pressemelding.

Mandag klokken 6 tar YS ut rundt 1.500 og LO rundt 23.000 medlemmer i streik. Konsekvensene rammer bredt.

– I tillegg vil klargjøring av biler levert av Harald A. Møller i stor grad vil stoppe opp. Store hoteller i Oslo vil få svært begrenset drift. Medieselskapet Schibsted vil miste tilgangen til en rekke back-office funksjoner. Felleskjøpet Agri SA kan komme til å måtte stenge mange av sine butikker fra Bodø i nord til Halden i sør, opplyser YS.

Fredag kan streiken bli trappet opp.

– En opptrapping fredag vil føre til at Remas butikker ikke får påfyll av varer, at ytterligere butikker i Felleskjøpet Agri SA må stenge og at pakker som sendes med Postnord ikke kommer frem, opplyser YS.

Bryggeriene vil bli hardt rammet av det første streikeuttaket mandag. I Drammen vil 40 av totalt cirka 100 ansatte ved Aass Bryggerier tas ut i streik, og bryggeriet kan gå tom for varer i løpet av to-tre uker, ifølge Aass-sjef Christian Aass.

Ikea-stans

To av IKEAs varehus er også rammet av streiken. Det gjelder varehusene på Furuset og Slependen i Oslo.

– Ikea Furuset og Oslo planleggings- og bestillingspunkt vil måtte stenge helt, mens Ikea Slependen og kundesenteret vil holde åpent, men med redusert tilbud til kundene våre, opplyser selskapet.

Flere store industribedrifter er også del av streikeuttaket, deriblant Aker Solutions, Hydro Aluminium Karmøy, Hydro Sunndalsøra, Aibel og Kaefer.

Det er usikkert hvordan konsekvensene blir her.

Flere fergeruter rammes

Fergetilbud over hele landet rammes også av streiken. Flere ansatte hos Torghatten, FosenNamsos Sjø AS, Norled og Fjord 1 er tatt ut i streik.

Blant sambandene som rammes er:

Mortavika – Arsvågen i Rogaland, Trondheim-Brekstad i Trøndelag, Bergen – Sogndal i Vestland fylke, Sandvikvåg – Halhjem i Vestland, Refsnes – Flesnes i Troms, Herøysambandet i Nordland, Molde – Vestnes i Møre og Romsdal, Moss – Horten i Viken og Aker Brygge – Nesoddtangen, ifølge LOs oversikt.

– Det rammer ferjer og hurtigbåter i Oslo, Tromsø, på Vestlandet og i Rogaland. Det blir færre avganger og lavere frekvens på avgangene, sier kommunikasjonssjef Cathrine Gjertsen i Norled til NTB.

Flere av selskapets ferger blir tatt helt ut av drift under streiken. Det betyr færre avganger, men andre ferger kan gå på samme strekningen.

– Vi prøver vi å holde tilbudet i gang så godt vi kan innenfor de rammene vi har, sier Gjertsen.

Elektrikere og bryggeriansatte

EL- og IT-forbundet opplyser at de tar ut i overkant av 2.500 elektrikere i 43 bedrifter i 20 kommuner.

– Det vil merkes i verftsindustrien og i bygg- og anlegg først og fremst, sier leder Geir Ove Kulseth i forbundet.

Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund (NNN) tar blant annet ut flere bryggeriansatte. Totalt streiker 1.600 av deres medlemmer.

– Det er en god miks av både bedrifter som går godt og har god lønnsevne og bedrifter hvor det har vært veldig krevende å ta ut lokale lønnstillegg, sier leder Anne Berit Aker Hansen.

Hun sier at det er viktig for dem å sikre de lavest lønte et godt generelt tillegg og økt kjøpekraft.

Industri- og kontorarbeidere

Industri-Energi opplyser at de tar ut 3.000 av sine medlemmer i streik i første omgang.

Christopher Beckham i Handel og Kontor opplyser at de har valgt strategisk i sitt streikeuttak.

– Det er fordi vi ønsker at bedrifter som går godt skal rammes, sånn at de bedriftene som ikke går fullt så godt, ikke blir tatt ut i et førsteuttak, sier han.

I første omgang, altså mandag, tar LO ut 22.947 medlemmer i streik. Fra fredag av økes dette med ytterligere 16.561 medlemmer.