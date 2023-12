Artikkelen fortsetter under annonsen

På nyhetskalenderen

Det kommer en rekke rapporter og økonomiske rapporter fra Norge, inkludert renter i banker og kredittforetak for oktober, registrert ledighet i november, boligpriser fra Obos for november, og utenrikshandel med tjenester i 3. kvartal. Nav offentliggjør tall for sykepenger for 3. kvartal.

Det ventes aktivitets- og forventningsrapporter (PMI) for november fra verdens største økonomier, inkludert Norge.

På klimatoppmøtet i Dubai, med blant anndre statsminister Jonas Gahr Støre til stede, vil verdensledere møtes for COP28.

Det publiseres også tall for Sveits' økonomi i tredje kvartal. I USA skal Representantenes hus stemme over om den republikanske representanten George Santos skal ekskluderes etter en skandale.

Dette har skjedd i natt

FNs klimatoppmøte (COP)



Rundt 180 stats- og regjeringssjefer ventes å delta på toppmøtedagene 1. og 2. desember.

«Ettersom insentivene for land til å handle ut fra egne interesser er like sterke som før, er sannsynligheten for en effektiv enighet for verden om å løse det fundamentale problemet med kollektiv handling like fjernt som det alltid har vært», skriver Capital Economics i en rapport.

Til sammen ventes det over 70.000 deltakere. I 19 av de 27 tidligere toppmøtene har det vært under 10.000 deltakere – i begynnelsen et par-tre tusen. Gjennomsnittet har vært på rundt 13.000 under de tidligere toppmøtene.

Deltakere på COP28. (Foto: Kilde/rapport: Capital Economics / FN) Mer...

«Man trenger ikke være et matematisk geni for å se at denne utviklingen er like uholdbar som dagens utslippsbane av klimagasser. I en rå demonstrasjon av eksponentiell vekst vil 45 millioner mennesker være til stede ved COP38 om et tiår. Vi går mot et aritmetisk endespill der hele verdens befolkning vil delta på COP46!», sier David Oxley, som er leder for Climate Economics hos Capital Economics, i en rapport.

Ved nærmere ettertanke – der kan også løsningen ligge på klimautfordringene ligge ved at hele verdens befolkning engasjerer seg.

Svak ukeavslutning ved Asia-børsene

Investorer håper å få en litt bedre forståelse av aktiviteten i verdens største økonomier på vei mot slutten av året. Aktivitets- og forventningsrapporter (pmi) fra asiatiske land viser ikke en klar retning.

PMI-indeksen for Japan falt fra 48,7 til 47,3, ifølge au Jibun Bank Japan som utarbeider rapporten. Dette var svakt bedre enn den foreløpige pmi-rapporten som kom i uke, og som viste 48,1. Dette er sjette måned på rad at pmi-målingen er på under 50 – skillet mellom en oppgang og nedgang i aktiviteten.

Den sørkoreanske pmi-rapporten viser 50 blank i november, og dermed en stabil utvikling, etter å ha vært under 50-tallet siden i fjor sommer. S&P Global, som står bak undersøkelsen, mener at den positive utviklingen skjuler en underliggende svak økonomi.

Sensex-indeksen ved Mumbai-børsen har steget med 0,5 prosent etter overraskende solide økonomiske vekststatistikker for tredje kvartal.

Blandet på Wall Street etter inflasjonstall

Det amerikanske aksjemarkedet legger en knallsterk måned bak seg. Opec+ varsler ytterligere produksjonskutt, men markedet er ikke overbevist.

En time før handelsåpning kom den månedlige prisindeksen PCE fra offentlige amerikanske statistikkmyndigheter.

I oktober var kjerneinflasjonen, justert for matvarer og drivstoff, opp 3,5 prosent sammenlignet med samme måned året før. Totalinflasjonen var på tre prosent blank.

Torsdagen bød på et kaotisk Opec-møte med tilhørende volatilitet for oljeprisen. Etter mye om og men kom det til slutt en pressemelding fra Opec+, der det står at en rekke land har annonsert frivillige kvotekutt på til sammen 2,2 millioner fat daglig.

U.S Bank Asset Management-strateg Rob Haworth påpeker overfor Bloomberg at Opec-landene ikke alltid har fulgt opp planlagte kutt, og at markedet tviler på hva det faktiske utfallet blir.

Våpenhvilen forlenges med nok en dag

Israel og islamistbevegelsen Hamas er enige om å forlenge våpenhvilen med ett døgn til, melder Wall Street Journal. Dermed vil våpenhvilen ha vart i åtte dager.

Det israelske luftvernet har skutt ned en rakett som var på vei mot landet fra Gazastripen. Flyalarmen ble utløst i de israelske grenseområdene til Gaza.

Israel gjenopptar krigen – sier at Hamas brøt våpenhvilen før den skulle utløpe

Israel fikk tilgang til Hamas' angrepsplan for over ett år siden, men mente planen var for vanskelig for Hamas å gjennomføre, skriver New York Times.

USAs utenriksminister vil at det skal opprettes trygge soner for Gazas borgere. – Israel må legge til rette for beskyttelse av sivile som forhindrer at flere uskyldige palestinere mister livet, sier USAs utenriksminister Antony Blinken torsdag.

Setter foten ned for Tiktok-forbud

En distriktsdommer i delstaten Montana stanser midlertidig delstatens varslede totalforbud av Tiktok-appen. Forbudet skulle ha trådt i kraft 1. januar.

Dommer Donald Molloy begrunner det midlertidige pålegget om å stanse innføringen av forbudet med at det «overskrider delstatens makt og bryter med brukernes grunnlovsfestede rettigheter».

Ankedomstol gir Trump munnkurv igjen

Donald Trump ilegges igjen munnkurv etter at en ytring i sosiale medier førte til flere trusler mot retten fra Trump-tilhengere.

USAs tidligere president Donald Trump fikk midlertidig fritak fra munnkurven 16. november. Men nå blir han, og hans advokater, igjen nektet å komme med offentlige uttalelser om rettsansatte i den pågående bedragerisaken mot ham.