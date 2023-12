Artikkelen fortsetter under annonsen

Eiendom Norges med boligprisstatistikk for november.

Japan rapporterer Tokyo-KPI, Storbritannia BRC detaljhandel og Kina Caixin PMI-tjenester.

Flere europeiske land offentliggjør PMI-tjenester, mens ECB presenterer inflasjonsforventninger.

USA leverer PMI-tjenester, ISM-tjenester og JP Morgan kommer med global PMI. Det avsluttet med API's oljelagertall.

EUs kommunikasjonsministre og justisministre møtes.

OECD legger fram resultater for PISA-undersøkelsen 2022. PISA måler kompetansen til 15-åringer i lesing, matematikk og naturfag.

Dette har skjedd i natt

Asia-børsene faller

Nøkkelindeksene ved børsene i Tokyo, Shanghai og Hongkong har falt tirsdag formiddag. De indiske hovedindeksene er unntaket, med en oppgang for Sensex og Nifty.

Investorer forsøker å fordøye inflasjonstall fra Japan og de siste forventningsundersøkelsene fra Asias to største økonomier.

Forventnings- og aktivitetsrapporten for tjenesteytende sektor for Japan viser en nedgang i aktiviteten i november. Dette er første gang i år, ifølge pmi-rapporten fra an Jibun Bank. Pmi-målingen endte på 49,6 mot en foreløpig måling på 50 for to uker siden.

I Kina er det tegn på en bedring. Pmi-målingen kom inn på 51,5 – opp fra 50,4 i oktober og 50,2 i september.

Inflasjonen i Tokyo var på 2,6 prosent i november. Dette er den laveste prisveksten siden juli 2022 og en markant nedgang fra oktober, da den var på 3,3 prosent. Kjerneinflasjonen fra hovedstaden, som er det dominerende økonomiske tyngdepunktet i landet, endte på 2,3 prosent – lavere enn ventet.

Også i Sør-Korea faller prisveksten. Den falt fra 3,8 prosent i oktober til 3,3 prosent. Det var ventet en prisvekst på 3,7 prosent, ifølge Reuters.

Saudi-Arabia: Opec-kutt kan fortsette etter mars om nødvendig

Oljeproduksjonskutt fra Opec+ kan «absolutt» fortsette etter første kvartal om nødvendig, og kuttene som ble annonsert forrige uke vil bli levert i sin helhet.

Det sa Saudi-Arabias energiminister Prins Abdulaziz bin Salman i et intervju med Bloomberg News mandag.

Oljeprisen styrket seg brått nesten to dollar i løpet av en halvtime mandag ettermiddag, men falt siden tilbake utover kvelden. Tirsdag morgen er det få bevegelser i oljeprisen, som nå ligger rett i overkant av 78 dollar fatet.

Israel gransker aksjehandler i forkant av angrep

Israel gransker påstander fra amerikanske forskere om at noen investorer kan ha visst om terrorangrepet 7. oktober og brukt dette til å tjene penger på aksjer.

Forskerne har funnet betydelig short-salg i forkant av angrepene. Det innebærer at man selger aksjer man ikke har, noe man kan tjene på dersom kursen faller.

– I dagene før angrepet ser det ut til at de som handlet, forutså det som skulle skjer, skriver jusprofessorene Robert Jackson jr. og Joshua Mitts. De sier interessen for short-salg i et israelsk indeksfond plutselig økte betydelig 2. oktober.

CO2-utslippene øker tross fornybarvekst

Rekordvekst i fornybar energi er ikke nok til å få bukt med verdens CO2-utslipp, som økte med 1,1 prosent i år, ifølge Ciceros årlige analyse av globale CO2-utslipp.

– Vi ser stadig rekordvekst i ren energi, men har samtidig ikke klart å kontrollere veksten i fossile brensler tilstrekkelig. Derfor fortsetter de globale CO2-utslippene å stige, sier seniorforsker Glen Peters ved klimaforskningssenteret.