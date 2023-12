Artikkelen fortsetter under annonsen

På nyhetskalenderen

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) får overlevert NOU 2023: 28 Investeringskontroll – En åpen økonomi i en usikker tid.

SSB: Banker og kredittforetak

Tysk handelsbalanse for oktober

Sentix investortillit, desember. USA: Industriordrer, oktober.

Dette har skjedd i natt

Gull og bitcoin til værs

Prisen på gull og kryptomynten Bitcoin har skutt i været. Gullprisen ble omsatt til over 2100 dollar for en unse i asiatisk handel mandag morgen. Analytikere peker på amerikanske dollar og forventninger om lavere renter som en viktig årsak.

Abonner på nyhetsbrev Dette er et utdrag fra DN Ekspress, vårt daglige nyhetsbrev som er eksklusivt for DNs totalabonnenter. Meld deg på her.

– Den ventede svekkelsen av amerikanske dollar og rentene i løpet av 2024 er viktige og positive faktorer for gullprisen i 2024, sier strategisjef Heng Koon How hos den finansinstitusjonen UOB til CNBC.

Prisen på bitcoin skjøt gjennom 40.000 dollar natt til mandag. Ved 6:30-tiden ligger den på 41.400 dollar, ifølge DN Investor. Den har steget med nesten 150 prosent på 12 måneder, men ligger fortsatt under toppen i november 2021.

Flere kryptoaktører har vunnet frem mot det amerikanske finanstilsynet (SEC) for lansering av bitcoin-ETF-er. En ETF er et børsnotert fond.

Finansinstitusjonen Standard Chartered opprettholder prismålet på bitcoin på 100.000 dollar ved utgangen av 2024. Matrixport har lagt seg på 125.000 dollar.

Blandet ukestart i Asia

Investorer ved børsene i Asia venter på nøkkelstatistikker for november, blant annet inflasjonstall for å bedre kunne justere rentebanen inn i 2024. Reserve Bank of Australia holder årets siste rentemøte på tirsdag. Det ventes at sentralbanken holder renten uendret på 4,25 prosent.

FN advarer Israel: Sivile er beskyttet selv om de trosser evakueringsordre

FN sier det er vanskelig å anslå hvor stort omfang evakueringsordrene som nå blir gitt til folk sør i Gaza, kommer til å få.

FNs nødhjelpskontor (OCHA) slår i sin daglige oppdatering om situasjonen på Gazastripen fast at 28 prosent av enklavens landområde nå er markert som et område sivilbefolkningen må evakuere seg fra.

Fransk minister åpner for bosetting av klimaflyktninger

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Frankrikes utenriksminister er åpen for forespørsler fra lavtliggende stillehavsøyer om bosetting av folk som trues av stigende havnivå.

Catherine Colonna sier mandag at Frankrike med stor interesse fulgte med da Australia i forrige måned inngikk en lignende avtale med øystaten Tuvalu. Den skal tilby en redningsline til dem som må flykte fra stigende havnivå og kraftigere stormer som følge av klimaendringene.

Venezuelanerne har stemt for å gjøre krav på deler av naboland

95 prosent av deltagerne i en folkeavstemning i Venezuela har stemt for å gjøre krav på store deler av nabolandet Guyana, opplyser tjenestemenn.

Selv om det ikke har vært mange velgere å se i stemmelokalene, hevder valgkommisjonen at over 10,5 millioner har stemt. Venezuela har drøyt 50 millioner innbyggere.

Labour-leder varsler forsiktig økonomisk politikk

Labour vil konsentrere seg om vekst, men har ingen planer om å åpne pengekranene om de vinner valget i Storbritannia, er budskapet fra partileder Keir Starmer.

Mandag skal Starmer legge frem den økonomiske politikken til partiet som for tiden ligger rundt 20 prosentpoeng foran de konservative toryene på meningsmålingene.

Amerikansk eksdiplomat pågrepet for spionasje

En diplomat som blant annet har vært USAs ambassadør til Bolivia, er pågrepet i Miami, mistenkt for å ha spionert for Cuba, sier kilder til AP.

Pågripelsen skjedde etter en langvarig FBI-etterforskning, etter det nyhetsbyrået kjenner til.

Den tidligere karrierediplomaten ble pågrepet fredag, og det er ventet at flere detaljer om saken blir kjent når han fremstilles for retten mandag, sier to ikke navngitte kilder til AP

Flyfusjon på trappene for Alaska og Hawaii

Alaska Airlines vil kjøpe Hawaiian Airlines for 1,9 milliarder dollar og befeste sin posisjon som USAs femte største flyselskap.

Dersom konkurransemyndighetene godkjenner oppkjøpet, vil det samlede flyselskapet ha en flåte på 365 fly og dekke 138 destinasjoner.

Alaska Airlines har hovedkontor i Seattle i delstaten Washington og flyr primært i de vestlige delene av USA. Honolulu vil bli det nye selskapets andre store base.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.