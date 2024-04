«Bubble tea» oppsto i Taiwan på 1980-tallet og har gått som er farsott over hele Øst-Asia. Børsnoteringen av et av de største selskapene i Kina har skuffet stort. Her fra en restaurant i Hongkong, hvor det er innført forbud mot bestikk og sugerør av plast denne uken på restauranter og hoteller.

Foto: Peter Parks/AFP/NTB