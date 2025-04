Investorer søker trygge havner: Gull til ny rekord – bitcoin i grøften

USAs president Donald Trump viste entusiasme for bitcoin under valgkampen og lovte å bli en kryptovennlig president. Eskaleringen av handelskrigen og nye daglige utspill har kjørt kryptovalutaen bitcoin i grøften. Prisen på en bitcoin har falt med nesten 25 prosent siden Trump ble innsatt den 20. januar. Her fra Hongkong.

Foto: Mladen Antonov/AFP/NTB