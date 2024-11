Skepsis mot Kinas økonomiske tiltak, bitcoin setter rekord – Nissan-aksjen raser videre

Donald Trumps seier under valget, og en kongress kontrollert av Republikanerne, har sendt prisen på bitcoin høyere. For første gang kostet en bitcoin tilsvarende 900.000 kroner natt til mandag. Her fra Bitcoin 2024 Conference i Nashville i sommer, hvor Trump sa han ville støtte bitcoin og kryptovalutaer.

Foto: Mark Humphrey/AP/NTB