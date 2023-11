Artikkelen fortsetter under annonsen

På nyhetskalenderen

Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti foreslår et alternativt norsk statsbudsjett for 2024. SSB vil rapportere om produsentprisindeksen, grensehandel og reiseundersøkelser, mens kvartalsresultater fra Elliptic Laboratories, HAV Group, NRC Group, Pyrum Innovations og Romreal er ventet.

Internasjonalt er det forventninger til en våpenhvileavtale på Gazastripen og reviderte tall for Tysklands Q3 økonomi. I Storbritannia streiker Amazon-ansatte for høyere lønn.

Dette har skjedd i natt

Nikkei viser muskler

Tokyo-børsen imponerer ved ukeslutt, med Nikkei-indeksen nær 33.800, nesten på det høyeste nivået siden sommeren 1990.

Dette skjer samtidig som de amerikanske børsene var stengt på grunn av Thanksgiving, noe som gir mindre veiledning for asiatiske investorer. Hongkong-børsen faller.

Japan melder om en økning i kjerneinflasjonen til 2,9% i oktober, noe som ligger over sentralbankens mål på to prosent – for 19. måned på rad.

ING forutser at Bank of Japan vil trekke seg fra sine ekstreme støttetiltak neste år, potensielt etterfulgt av en renteøkning i andre kvartal 2024. Samtidig synker den japanske statsministerens oppslutning, noe som kan signalisere at hans dager er talte.

Gisler skal løslates

Hamas planlegger å frigi 13 gisler fra Gazastripen fredag ettermiddag. Israel samtidig vil løslate nesten tre ganger så mange palestinere, ifølge Hamas. Gislene er hovedsakelig kvinner og barn. Over 50 er forventet løslatt i løpet av våpenhvilens fire dager.

For å støtte Gazastripen under våpenhvilen, vil 130.000 liter diesel leveres daglig, essensielt for drift av sykehus og andre nødvendige tjenester. Mangel på drivstoff har ført til dødsfall på Shifa-sykehuset.

Israels kommunikasjonsminister kritiserer avisen Haaretz for å være et fiendtlig talerør og oppfordrer offentlige etater og selskaper til å kansellere abonnementer på avisen.

Harde kamper ved Avdijivka

Russland har angrepet 110 steder i Ukraina det siste døgnet, med intense kamper ved Avdijivka, ifølge president Zelenskyj. I Kherson ble tre drept og minst fem såret av klasebomber, inkludert to barn. To sivile ble også drept i Donetsk.

Lover sigaretter skal tilbake

Over 40 dager etter valget i New Zealand, har National Party, ledet av Christopher Luxon, dannet en koalisjonsregjering med ACT og NZ First. Luxon blir statsminister, med en delt rolle som visestatsminister mellom Winston Peters (NZ First) og David Seymour (ACT).

Den nye regjeringen, som skal tas i ed mandag, fokuserer på skatteletter, økt politibemanning, mindre byråkrati, samt endringer i pengepolitikken og opphevelse av forbud mot oljeleting til havs.

Sigaretter, som skulle utfases, skal også bli tillatt igjen, ifølge den nye regjeringen New Zealand vedtok en lov like før nyttår som forbyr salg av sigaretter til alle som er født etter 2008.

Beryktet narkosmugler pågrepet

Mexico har pågrepet narkotikasmugleren Nestor Isidro Perez Salas («El Nini»). Han er anklaget for å smugle syntetisk dop og våpen til USA. Han skal også ha beskyttet sønnene til «El Chapo».

USA, som hadde utlovet en dusør på tre millioner dollar for informasjon, anklager ham for drap, tortur og kidnapping. President Biden uttrykte takknemlighet for pågripelsen.

– Ikke grunnlag for Fosen-etterforskning

Økokrim vil ikke etterforske vindkraftutbyggerne på Fosen, til tross for anmeldelsen fra Motvind Norge og lokale reineiere. Anmeldelsen hevdet at Fosen Vind og Roan Vind brøt loven ved å operere uten gyldig konsesjon.

Økokrim mener det ikke er grunnlag for å undersøke saken. Både Aneo, eier av Roan Vind, og Motvind Norge reagerer som forventet på beslutningen, med sistnevnte som varsler videre handling.

