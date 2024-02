Databrikkeselskap mer enn doblet i verdi siden nyttår – ny rekord ved Tokyo-børsen

Databrikkedesignselskapet Arm ble børsnotert i septemner 2023 ved Nasdaq i New York etter å ha hentet inn 4,87 milliarder dollar i hva som var fjorårets største emisjon i forkant av en børsnotering. Aksjekursen har gått rett til værs i 2024. Softbank eier over 90 prosent av utestående aksjer. Under fem prosent er fritt omsettelige.

Foto: Michael Nagle/Bloomberg