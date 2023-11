Artikkelen fortsetter under annonsen

På nyhetskalenderen

Resultatsesongen går mot slutten. I dag legger Benchmark Holdings, Interoil, Hurtigruten, Norsk Solar og Questback frem resultater.

Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjør kredittindikatoren for det tredje kvartalet.

Organisasjonen for europeisk samarbeid og utvikling (OECD) vil legge frem sin World Economic Outlook.

I USA offentliggjør sentralbanken sin «beige book», en vurdering av økonomiske forhold i landet.

Tyskland presenterer det første estimatet av inflasjonstallene for november.

Dette har skjedd i natt

Matvareleveranseselskap halvert i verdi

Det er en nedgang ved Asia-børsene onsdag formiddag – ledet av kinesiske selskaper ved Hongkong-børsen, hvor Hang Seng-indeksen har falt med 2,1 prosent. Nøkkelindeksen nærmer seg bunnotering for det siste året.

Matleveringsselskapet Meituan har stupt med over 12 prosent etter det la frem resultatvarsel. Selskapet lover tilbakekjøp av aksjer til over 10 milliarder kroner.

Børsverdien på selskapet er halvert siden nyttår til 567 milliarder Hongkong-dollar (772 milliarder kroner).

Investorer venter på aktivitets- og forventningsrapporter for november fra verdens største økonomier. Det kommer også en viktig inflasjonsrapport fra USA på torsdag.

Rentetoppen er nådd i Australia

Den australske inflasjonen avtok mer enn ventet i oktober. Det var ventet en veid inflasjonsrate på 5,2 prosent, men den endte på 4,9 prosent. Den største prisøkningen kom fra mat, ikke-alkoholholdig drikke, transport og boutgifter.

Dette tyder på at rentetoppen er nådd.

– De neste to månedene bør vi se ytterligere fall i hovedinflasjonen, gitt at de kraftige økningene i energi- og matvareprisene vi så i fjor ikke gjentar seg, skriver analysesjef for Asia hos ING, Robert Carnell, i morgenrapporten.

Rentefall i USA

Renten på amerikansk tiårs statsgjeld falt markant til 4,33 prosent tirsdag kveld, ned fra en topp på fem prosent i oktober. Renten, ofte ansett som verdens viktigste, påvirker globale renter og finansmarkeder.

Rentefallet har bidratt til fire uker med oppgang i det amerikanske aksjemarkedet, som nærmer seg rekordnivåer. Markedet venter nå at rentetoppen er nådd og antar at den amerikanske sentralbanken (Fed) vil kutte renter gjentatte ganger neste år.

Arbeid med våpenhvile-forlengelse er i gang

Den midlertidige våpenhvilen mellom Israel og Hamas på Gazastripen trådte i kraft fredag morgen. Opprinnelig skulle den vare i fire dager, men er blitt forlenget med to dager, til torsdag morgen.

– Hvis det blir forlengede pauser etter denne to dagers lange forlengelsen, så skal man vite at vi er i favør av det og at vi fortsetter å jobbe for å få dette til, sier talsmann John Kirby for USAs nasjonale sikkerhetsråd.

G7-landenes utenriksministre støtter den forlengede våpenhvilen mellom Israel og Hamas og sier de ønsker flere fremtidige pauser i kamphandlingene.

USA har gitt Israel beskjed om å utvise mer presisjon og ta større hensyn til sivile hvis landet gjenopptar bakkeoperasjonen i forsøket på å utrydde Hamas.

Rakettangrep mot Ukraina



En russisk fregatt fra Svartehavsflåten har avfyrt fire Kalibr-krysserraketter mot ukrainsk militær infrastruktur, ifølge russiske myndigheter.

Rakettene traff sine mål, hevder det russiske forsvarsdepartementet. Ukraina har ennå ikke kommentert angrepet. Reuters har ikke verifisert tidspunktet for hendelsen.

Russland publiserte et videoopptak av oppskytingen. Ukrainas marine rapporterte to russiske ubåter i Svartehavet med Kalibr-raketter, og uttalte at rakettrusselnivået er høyt.

Må kutte kostnader

St. Olavs hospital i Trondheim planlegger å kutte kostnader med 200 millioner kroner neste år, delvis på grunn av ekstrakostnader knyttet til Helseplattformen. Sykehuset, som har rundt 11.000 ansatte, har økt bemanningen med 100 årsverk det siste året for å opprettholde aktivitet og pasientsikkerhet.

Det kan bli nødvendig å redusere med opptil 250 årsverk. St. Olav har mottatt 180 millioner kroner i ekstra driftsstøtte og krisepakker.

