Det står halvferdige og ubebodde eiendomsprosjekter over hele Kina. Det siste forsøket fra myndighetene om å få fart på aktiviteten har foreløpig ikke gitt resultater. Her fra et prosjekt China Evergrande utenfor Shijiazhuang i Hebei-provinsen, som ikke er ferdigstilt.

Foto: Tingshu Wang/Reuters/NTB