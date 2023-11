Artikkelen fortsetter under annonsen

På nyhetskalenderen

Norges Bank annonserer valutatransaksjoner for desember. Statistisk sentralbyrå (SSB) rapporterer sykefravær for 3. kvartal og omsetning i butikker for 4. termin.

FNs klimatoppmøte COP28 avholdes i Dubai. Opec og samarbeidslandene (Opec+) holder et digitalt møte for å diskutere oljeproduksjonen.

Resultater publiseres for Borr Drilling, Frontline, Golden Ocean, Nekkar, Norse, SAS, Self Storage, og Solstad Offshore.

Inflasjon og arbeidsledighetstall for november og oktober i eurosonen blir offentliggjort. Økonomiske veksttall for 3. kvartal fra India og Finland, og Frankrikes kvartalstall og inflasjonstall for november legges frem

Dette har skjedd i natt

Ikke nevnt negative nyheter

Analytikere i den kinesiske investeringsbanken China International Capital Corp. er blitt bedt om å ikke dele negative kommentarer om markedene, både i analyser og i private samtaler, ifølge et notat fra ledelsen som blant annet Bloomberg har sett.

Analytikere blir bedt om være ekstra forsiktige når de deler synspunkter utenfor Kina for å «redusere risikoen knyttet til nasjonal sikkerhet og politikk». De blir også bedt om å kjøre grundig bakgrunnssjekk på eksperter de planlegger å hente inn til presentasjoner og konferanser.

Ansatte blir også bedt om å være måteholdne og ikke vise velstand og rikdom.

Hvilespor ved Asia-børsene

Asia-børsene har hatt en urolig høst, ledet av nedgang i kinesiske børser. Hang Seng-indeksen i Hongkong falt 2,5 prosent på onsdag og har sunket 16 prosent siden årets start, mens CSI 300-indeksen i Kina er ned over ti prosent.

I motsetning har Japans økonomi og Nikkei-indeksen i Tokyo opplevd en oppgang på nesten 30 prosent i år, støttet av svak valuta og vedvarende minusrente. Japanske økonomiske statistikker viser en svakere enn ventet utvikling i oktober med 1,6 prosent nedgang i detaljhandelen.

Startskudd for klimakonferansen

Forhandlere fra hele verden samles torsdag i Dubai for å gjøre et nytt fremstøt for å bremse klimaendringene. Klimakonferansen Cop 28 skal pågå i to uker frem til 12. desember.

Miljødirektoratet anbefaler at Norge bør redusere utslipp av klimagasser med minst 80 prosent i 2035.

Venstre reagerer på at regjeringen ikke vil skrive under på erklæringer om å fase ut fossil energi. Statsministeren svarer at tempoet må være riktig.

Klimakonferansen COP28 i Dubai må ha som mål å sørge for fullstendig utfasing av fossile energikilder, sier FNs generalsekretær António Guterres.

Han advarer i et intervju med AFP i forkant av klimatoppmøtets start om «full katastrofe» for menneskeheten dersom det ikke blir gjort noe.

Hamas hevder Israel har avvist gisselfrigivelser

Hamas hevder at Israel har avvist å motta syv kvinner og barn som holdes som gisler, samt likene av tre andre, i bytte mot forlenget våpenhvile på Gazastripen.

Hamas sier at flere russiske gisler blir løslatt fra fangenskap på Gazastripen onsdag, og at det er en takk til Vladimir Putin for hans syn på krigen.

Hamas har gitt krigerne sine beskjed om å stå klare til å gjenoppta krigen mot Israel hvis den midlertidige våpenhvilen ikke forlenges torsdag morgen.

På et møte i FNs sikkerhetsråd onsdag kveld har Israel avvist oppfordringer om å inngå en permanent våpenhvile på Gazastripen.

Kina foreslår at FNs sikkerhetsråd bør etablere en internasjonal fredskonferanse i konflikten mellom Hamas og Israel.

Amsterdam lei av rølpete turister – starter anti-fest-kampanje

Innbyggerne i Amsterdam har sett seg lei av hardt festende turister og starter en kampanje som skal få de verste festløvene til å holde seg unna.

Kampanjen lanseres neste år. Myndighetene sier i en uttalelse at målet er å få besøkende til å se byen med «nye øyne» og introdusere andre kulturelle aktiviteter enn puber, klubber og cannabiskafeer.

Elon Musk til annonsører: – Dra til helvete

Elon Musk deltok på Dealbook Summit 2023 i regi av New York Times på onsdag. Han ble intervjuet på scenen av Andrew Ross Sorkin om boikotten enkelte annonsører har igangsatt mot X/Twitter.

– Hvis noen skal drive utpressing med reklame, så dra til helvete («go f--- yourself»).

Han antydet at fans og brukere vil boikotte disse annonsørene hvis de fører til at X/Twitter går under

Han langer også ut mot forsøket på få ansatte til å fagorganisere seg under seansen, hvor han tok en dose selvkritikk.

