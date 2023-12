Artikkelen fortsetter under annonsen

På nyhetskalenderen

Regionalt nettverk 4/2023. Industriproduksjon, oktober. Bankenes sektorregnskap, 3. kvartal. Internasjonale reserver og valuta i november.

SAS med passasjertall for november.

EUs finansministre møtes. Irans president besøker Russland. Putin deltar på investeringsforum

Tyskland: industriproduksjon, oktober. EMU: Endelig bnp 3. kvartal. USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, uketall. Grossistlager endelig, oktober

Dette har skjedd i natt

Kraftig børsfall i hele Asia

Asia-børsene følger Wall Street og faller markant torsdag formiddag – ledet av børsene i Tokyo og Hongkong. Investorer forsøker å fordøye handelsstatistikker fra Kina og Australia.

Kina har lagt frem eksportstatistikker for november og disse er bedre enn ventet. Eksporten økte med 0,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Det var ventet en nedgang på 1,1 prosent. I oktober falt eksporten med 6,6 prosent.

– Eksportvolumene når nye høyder støttet av at eksportørene har kuttet prisene, skriver Capital Economics i en rapport.

Analyse- og rådgivningsselskapet viser også til at verdien på eksporten økte for første gang siden mai. Importen falt med 0,6 prosent. Her var det ventet en vekst på 3,3 prosent.

– Vi er skeptiske til om dette vil vedvare da det er begrenset hvor lenge de kan fortsette med priskutt, sier Kina-økonom Zichun Huang i en rapport.

Det var ventet en vekst i importen på vel tre prosent. Det endte med en nedgang på 0,6 prosent.

Sjeføkonom Bruce Ping hos JLL sier seg enig at eksportveksten skyldes en endring i strategien hos eksportørene hvor de har kuttet prisene for å øke eksportvolumet. Høy prisvekst og høye renter i vestlige land svir.

– Den internasjonale etterspørselen er fortsatt relativt svak, og ordreinngangen i forbindelse med høytiden er lavere enn ventet. Statistikkene viser det er utfordringer både når det gjelder innenlandsk og internasjonal etterspørsel. Støttetiltak som kun fokuserer på tilbudssiden er ikke værekraftig, sier han i en rapport, ifølge CNBC.

Oppturen forduftet

Nøkkelindeksene på Wall Street steg alle fra start onsdag, men oppturen forduftet til slutt fullstendig. Utviklingen på ukens tredje handelsdag kommer etter to avventende dager i det amerikanske aksjemarkedet, som nå stålsetter seg for nonfarm payrolls-tall på fredag.

Ingen ungarsk avstemning om svensk Nato-medlemskap

Ratifisering av Sveriges Nato-søknad står ikke på sakskartet til Ungarns nasjonalforsamling. Regjeringspartiet Fidesz sier ikke hvorfor prosessen drar ut.

Senatet stanset forslag om bistand til Israel og Ukraina

Republikanere i Senatet i USA har stanset et forslag om nødhjelp til Ukraina og Israel, fordi et vedlegg om innvandringsreform er fjernet.

Konservative senatorer hadde krevd at innvandringsreform skulle være en del av vedtaket. Ettersom det er fjernet, stemte de for ikke å gå videre i behandlingen av nødhjelpspakken til 106 milliarder doller. Beløpet tilsvarer rundt 1140 milliarder kroner.

Zelenskyj advarer mot «kollaps» i vestlig samhold

Russland regner med at vestlige lands støtte til Ukraina skal «kollapse» neste år, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Uttalelsen falt i et digitalt G7-møte, hvor Zelenskyj også fortalte om at Russland har trappet opp angrepene.

– Den pågående krigen handler ikke bare om Ukraina, men Europa, sa han.

EU-forslag om ny batteripakke: Over 35 milliarder kroner i støtte

Europakommisjonen foreslår å sette av 3 milliarder euro til å støtte batteriproduksjon i Europa. Samtidig snur kommisjonen om elbil-import fra britene.

Europakommisjonen foreslår å sette av 3 milliarder euro til å støtte batteriproduksjon i Europa. Samtidig snur kommisjonen om elbil-import fra britene.

Batteripakken skal finansieres gjennom EUs innovasjonsfond, opplyser Europakommisjonens visepresident Maros Sefcovic på en pressekonferanse onsdag.