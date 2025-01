Den kinesiske elbilprodusenten BYD solgte 30.000 færre biler enn Tesla i 2024, men antas å gå forbi den amerikanske bilprodusenten i år. Kina passerte for første gang produksjon av 10 millioner elbiler i fjor. Her fra Yantai-havnen i Shandong, hvor et fraktskip fra BYD laster biler for eksportmarkedene.

Foto: AFP/NTB