Kinesiske aksjer i berg-og-dal-bane – rekordhøy utbyttefest til aksjonærer

Børsnoterte kinesiske selskaper delte ut rekordstore beløp til eierne i fjor. Rekorden ventes å bli slått i år. Batteriprodusenten Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) planlegger å hente inn frisk kapital for ekspansjon fra en sekundærnotering ved Hongkong-blrsen, hvor tech-indeksen har stegetn med over 25 prosent på en måned.

Foto: Aly Song/Reuters/NTB