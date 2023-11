Artikkelen fortsetter under annonsen

På nyhetskalenderen

Oljefondet vurderer å investere i unoterte aksjer og legger frem, en rapport om dette. På Oslo Børs rapporterer Avance Gas, Dolphin Drilling, Link Mobility, Northern Ocean, Petronor, Questerre, og Norsk Solar resultater.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holder møte.

Nato-landenes utenriksministre samles i Brussel. Den europeiske sentralbanken (ESB) offentliggjør sin månedlige måling av kredittvekst i eurosonen.

Irans president Ebrahim Raisi besøker Tyrkia, hvor han møter president Recep Tayyip Erdogan.

Dette har skjedd i natt

Det er en retningsløs dag ved Asia-børsene. Taipei-børsen viser muskler – ledet av teknologisektoren. Databrikkeprodusenten TSMC har steget med over åtte prosent den siste måneden og over 25 prosent siden nyttår. Oppgangen er på 1,3 prosent tirsdag formiddag.

Investorer venter på aktivitetsrapporter for november fra Kina og resten av Asia, med usikkerhet rundt den kinesiske økonomien.

ING fokuserer på forventningsundersøkelsen fra Sør-Korea, hvor forbrukere forutser stabil prisvekst. Det forventes høyere mat- og offentlige avgifter, men lavere energipriser. Forbruket antas å svekkes på kort sikt grunnet finansielle forhold og eiendomsmarkedet.

I Australia falt detaljhandelen i september mer enn forventet, men en økning er forutsett i november, delvis takket være Black Friday, ifølge Capital Economics.

Beskylder KI-selskap for Kunstig oppblåste Inntekter

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kinesiske SenseTime har falt med over ni prosent ved Hongkong-børsen tirsdag formiddag. Dette kommer etter en ny rapport fra Grizzly Research med påstander om at de har forfalsket regnskapene med fiktiv omsetning. Grizzly har shortet selskapet

Les også: USA bannlyser kinesiske videoovervåkningsselskaper

Selskapet ble svartelistet av USA i 2019. I år har det lansert flere kunstig intelligens-løsninger for det kinesiske markedet. SenseTime var det første selskapet som fikk godkjent en Chat GPT-lignende løsning av kinesiske myndigheter.

– SenseTime beskriver seg som en ledende selskap innenfor KI-programvare. I dette tilfelle står KI for «Kunstig oppblåste Inntekter». Vår analyse viser et mønster hos SenseTime hvor de forfalsket omsetning ved å oppkonstruere inntekter, skriver Grizzly Research i rapporten.

Aksjekursen har falt med over 75 prosent siden januar 2022. Selskapet har en børsverdi på 45 milliarder Hongkong-dollar (61 milliarder kroner). SenseTime var verdens mest verdifulle kunstig intelligens-selskap i 2018.

Nedgang ved Wall Street

Det amerikanske aksjemarkedet opplevde en marginal nedgang på mandag etter fire uker med oppgang.

Freyr-aksjen falt kraftig etter en omfattende omorganisering. Olaug Svarva forlot styret i forbindelse med Freyrs flytting fra Luxembourg til USA.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dow Jones, Nasdaq og S&P 500 falt alle svakt, mens renten på amerikansk statsgjeld også opplevde en fortsatt nedgang.

Kina vil styrke forsyningsleddene til alle land



Kina er villig til å utvikle tettere forsyningsledd med alle land i verden, sier landets statsminister Li Qiang.

Kina skal fortsette å utvikle et handelsmiljø basert på internasjonale rettsregler og er villig til å utvikle tettere forsyningskjeder med alle land, sa Li i en tale tirsdag

Von der Leyen ønsker forlenget våpenhvile velkommen



Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen ønsker den forlengede våpenhvilen mellom Israel og Hamas velkommen. Samtidig ber hun Hamas frigi alle gisler.

De to partene ble mandag enige om å forlenge den fire dager lange våpenhvilen på Gazastripen med ytterligere to døgn.

Elleve gisler som mandag kveld ble overført til Den internasjonale Røde Kors-komiteen, har ankommet Israel, opplyser landets militære (IDF).

33 palestinere er løslatt fra fengsler som del av våpenhvileavtalen, opplyser israelske myndigheter.

Rundt 130 av de over 190 personene som er evakuert fra Gaza til Norge har ikke bolig eller bostedsadresse i Norge.

Barth Eide sier mye taler for Rutte som ny Nato-sjef

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier Norge har et godt inntrykk av Mark Rutte, som nevnes som kandidat til å ta over Nato-jobben etter Jens Stoltenberg.

Les også: Trump kan bruke Nato som skyteskive

– Det er veldig mye Rutte man snakker om nå. Det er mye som taler for ham, sier Eide til VG dagen før Natos utenriksministermøte går av stabelen i Brussel tirsdag.

Legemiddelselskap vil ha klar kreftvaksine innen 2030

Legemiddelselskapet BioNTech vil bruke erfaringene sine fra koronatiden til utviklingen av en kreftvaksine som et alternativ til cellegift.

Vaksinen, som BioNTech utvikler nå, skal bidra til å gjøre kreftpasienter friske i fremtiden, sier selskapets direktør Ugur Sahin, ifølge tyske ZDF.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.