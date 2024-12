Kospi-indeksen ved Seoul-børsen steg med over 2,2 prosent tirsdag morgen etter finansmyndighetene hadde nok et krisemøte før markedet åpnet. Det loves støtte for å begrense uroen fra den politiske krisen i landet. Her fra KEB Hana Bank i Seoul tirsdag morgen.

Foto: Ahn Young-joon/AP/NTB