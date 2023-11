Artikkelen fortsetter under annonsen

På nyhetskalenderen

Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjør varehandels- og varekonsumindeksen for oktober, samt arbeidskraftkostnader for 2022.

Rystad Energy presenterer en rapport, bestilt av NHO, som evaluerer konkurransedyktigheten og nytten av små modulære kjernekraftreaktorer (SMR) i det norske kraftsystemet.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg holder pressekonferanse før alliansens utenriksministre møtes.

EUs handelsministre samles, og Christine Lagarde, sjef for Den europeiske sentralbanken, skal tale til EU-parlamentet.

På Oslo Børs rapporteres resultater fra Seadrill.

Dette har skjedd i natt

I Asia-markedene startet uken nervøst. Nikkei-indeksen ved Tokyo-børsen steg i åpningsminuttene på mandag, nær de høyeste nivåene siden sommeren 1990, men snudde etter makrorapporter fra Kina og Japan.

I Japan steg produsentprisene med 2,3 prosent i oktober, over den forventede økningen på to prosent. Dette markerer den største stigningen siden januar 2020.

Analytikere fra Capital Economics mener Japan er inne i en gunstig syklus med høy lønns- og prisvekst. De forventer at inflasjonen og sentralbankens styringsrente vil stabilisere seg på 2 prosent innen 2030.

I Kina falt resultatene for landets største selskaper med 7,8% fra januar til oktober, noe som er en liten forbedring sammenlignet med de første ni månedene. Oljeprisen falt i asiatisk handel, med nordsjøolje over 80 dollar fatet.

Opec+-møtet ble utsatt fra helgen til førstkommende torsdag Det ventes at Saudi-Arabia og Russland vil oprrettholde eller øke produksjonskutt.

– Dette tror jeg bekymrer mange

To av de tre amerikanske nøkkelindeksene har tosifret avkastning så langt i år (Nasdaq 36,2 prosent!). Også Oslo Børs har gitt en avkastning på over ti prosent. Per Mehol Stenersen er medforvalter på flere av Eikas fond. Han synes markedet har fremstått nervøst i det siste og tror det vil gjøre seg gjeldende også fremover.

– Vi observerer store kursreaksjoner på forholdsvis små nyheter, som tradisjonelt sett utløses av sensitive aksjonærer – og jeg tror ikke det er noe annerledes denne gangen, sier han.

Han ser én ting som kan føre til usikkerhet i aksjemarkedet og én ting som kan gi et løft.

Zelenskyj: Vanskelige forhold for soldatene



Med vinterens ankomst forverres forholdene for Ukrainas soldater på frontlinjen, sier president Volodymyr Zelenskyj.

Han oppfordrer befolkningen til å vise takknemlighet for de som forsvarer landet. Kraftig snøvær har forårsaket strømbrudd og ufarbare veier, rammet både Ukraina og den russiskokkuperte Krimhalvøya. Det ventes at Russland vil fortsette sine angrep mot Ukrainas energiinfrastruktur denne vinteren.

Økt spenning i Korea

Nord-Korea har utplassert soldater og tunge våpen ved grensen til Sør-Korea, samtidig som de hinter om flere satellittoppskytinger. Dette kommer etter kritikk fra USA og andre land mot satellittoppskytingen i forrige uke.

Les også: Trump kan bruke Nato som skyteskive

Nord-Korea argumenterer for sin suverene rett til satellittoppskytinger og hevder å ha tatt bilder av amerikanske militærbaser i Stillehavet. Som reaksjon har Sør-Korea skrotet deler av en avspenningsavtale. Nord-har svart med å avvise hele avtalen og planlegger ytterligere våpenutplassering.

Hamas er villig til å utvide våpenhvilen med to til fire dager



Hamas er villig til å utvide den midlertidige våpenhvilen med Israel utover mandag, sier en kilde tett på gruppen til AFP.

– Hamas har informert meglerne om at de er villige til å forlenge den nåværende våpenhvilen med to til fire dager. De mener det vil være mulig å løslate ytterligere 20 til 40 israelske gisler, sier kilden til AFP.

Israels statsminister sier han har fortalt USAs president Joe Biden at Israel gjenopptar operasjonen på Gazastripen med full styrke når våpenhvilen er over.

Tankskip i sikkerhet etter å ha blitt angrepet



Et tankskip med tilknytning til Israel ble angrepet utenfor Jemen og kapret av væpnede menn i helgen , men er nå i sikkerhet etter inngripen fra det amerikanske krigsskipet USS Mason.

Skipet Central Park, lastet med fosforsyre og registrert i Liberia, eies av Clumvez Shipping og opereres av Zodiac Maritime. Det har et flernasjonalt mannskap på 22. Hendelsen skjer etter en nylig beslaglegging av et israelsktilknyttet skip av Houthi-opprørere i Rødehavet.

Vipps-rekord på Black Friday

Aldri før har nordmenn handlet så mye med Vipps på netthandel som på Black Friday. Nordmenn handlet for ti prosent mer enn ved forrige døgnrekord.

Vipps-rekorden for antall kjøp i varehandelen på ett døgn er 280.000, noe som er 8000 flere kjøp enn i fjor. Rekorden for antall kroner vi kjøpte for, er nå 318 millioner kroner, opp fra 290 millioner kroner i 2022. Begge de tidligere rekordene ble satt på Black Friday i 2022, skriver Vipps i en pressemelding.

Nyhetsoverblikk fra hele verden

Dette er er utvalg fra hva internasjonale medier er opptatt av og inngår regelmessig i DN Ekspress med lenker.

Nikkei skriver at Kina slår kraftig ned på økonomisk kriminalitet. Det har vært en firedobling i antall etterforskninger på tre år.

Kinas president Xi Jinping vil besøke finansbyen Shanghai på tirsdag, og skal blant annet legge inn et besøk ved børsen. Dette er det første besøket siden pandemien.

Australske milliardærer og multinasjonale selskaper kjemper om kontrollen over lithiumressurser i ørkenområdene i Australia. Disse er viktige for batteriproduksjon og en vellykket overgang til grønnere energi, skriver Financial Times i en større sak.

Nå kommer det gode nyheter om klimaendringer, skriver Wall Street Journal. Kostnadene for fornybar energi stuper og veksten overgår forventningene.

Mer enn 24 000 kinesiske statsborgere er blitt pågrepet for å krysse den sørlige grensen fra Mexico til USA det siste året, skriver New York times. Det er mer enn i de foregående 10 årene til sammen. Et stadig mer autoritært samfunn under Xi Jinping og svak økonomi er årsakene.

