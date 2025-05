Trumps tollkrig koster selskaper dyrt – over 350 milliarder kroner hittil

Donald Trumps handelskrig så langt kostet globale selskaper over 34 milliarder dollar, tilsvarende mer enn 350 milliarder norske kroner, i tapte inntekter og økte kostnader. – Du kan doble eller tredoble anslaget, og vi vil fortsatt mene at omfanget sannsynligvis er langt større enn de fleste forstår, sier Jeffrey Sonnenfeld, professor ved Yale School of Management.

Foto: Hector Retamaø/AFP/NTB