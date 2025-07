Tek-industriens rockestjerne i Beijing: – Kina har oppnådd ekstremt rask innovasjon innen kunstig intelligens

Verdens fabrikker vil innen ti år overtas av kunstig intelligens og roboter, ifølge Nvidia-sjef Jensen Huang. Under et besøk i Beijing løftet han frem KI som like grunnleggende for samfunnsutviklingen som strøm og internett.