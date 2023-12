Artikkelen fortsetter under annonsen

På nyhetskalenderen

Norwegian med passasjertall for november.

SSB: Nasjonalregnskapet i 3. kvartal, utenriksregnskap i 3. kvartal, omsetningsindeksen for tjenester i oktober.

USA: Handelsbalanse, oktober. Tyskland: Industriordre, oktober. EMU: detaljhandel, oktober. Canada: Rentebeslutning.

Lederne for landene i frihandelsgruppa Mercosur møtes til toppmøte onsdag og torsdag.

Tek-giganter innkalt til høring i Senatet i USA.

Den internasjonale luftfartsorganisasjonen (IATA) legger fram sine oppdaterte prognoser for internasjonale flytrafikk.

Ukrainske og amerikanske selskaper er verter for en konferanse om forsvarsindustri.

Dette har skjedd i natt

Skattelistene dominerer nyhetsmorgenen i Norge. Han har flyttet til Sveits, men topper inntektslisten hjemme i Norge. Ikke uventet er det en laksearving som hadde den høyeste formuen – med soleklar margin.

En oversikt, og søk på enkeltkommuner, finner du her.

Oppgang for Asia-børsene – og bitcoin

Etter kraftig børsfall på tirsdag ved Asia-børsene har det snudd onsdag formiddag med en positiv utvikling – ledet av Nikkei-indeksen ved Tokyo-børsen. Ifølge Reuters Tankan-undersøkelse er det optimisme i japanske næringsliv.

Den samlede børsverdien av selskapene som inngår i Nifty-indeksen ved Mumbai-børsen i India har for første gang passert 4000 milliarder dollar. Indeksen, som består av 50 største selskapene, har steget med 0,5 prosent på onsdag. Siden nyttår er indeksen over 15 prosent høyere.

Den kinesiske CSI 300-indeksen falt med over to prosent på tirsdag og er svakt høyere på onsdag. Indeksen er tilbake på 2019-nivå. Hovedindeksen ved Shanghai-børsen er flat.

K-Pop-band gir kurshopp ved Seoul-børsen

Det sørkoreanske underholdningsselskapet YG Entertainment steg med 30 prosent ved Seoul-børsen da handelen startet og ligger fortsatt 26 prosent over tirsdagens nivå.

Årsaken er at alle de fire artistene som utgjør bandet Blackpink har fornyet kontrakten med YG Entertainment. Det har vært store kursbevegelser de siste månedene og rykter om at Lisa, Rose, Jisoo Kim og Jennie Kim ikke ville forlenge kontrakten.

Blackpink holder rekorden med flest visninger for et popband på Youtube med «DDU-DU DDU-DU» fra 2018, ifølge Guinness World Records.

Oljefondets markedsverdi passerte 16.000 mrd. kroner

Oljefondets markedsverdi passerte tirsdag kveld 16.000 milliarder kroner, fremgår det av det uoffisielle telleverket på fondets egne hjemmesider.

Ved utgangen av 2022 var fondets markedsverdi på 12.429 mrd. kroner.

Verdiene i oljefondet svinger i takt med utviklingen i aksje- og rentemarkedet, i tillegg til at verdien i kroner blir påvirket av valutakurser.

Gigantene sendte Nasdaq så vidt i pluss

Tirsdag var det gigantene som dro med seg den teknologitunge Nasdaq-indeksen i pluss, da Amazon, Alphabet og Microsoft alle steg rundt én prosent. Apple ledet an med en oppgang på rett over to prosent.

Nasdaq steg 0,3 prosent.

Dow Jones falt 0,2 prosent.

S&P 500 falt 0,1 prosent.

I markedet blir man mer og mer sikre på at rentetoppen er nådd og at sentralbanken vil komme med snarlige kutt. Det prises for øyeblikket inn minst ett rentekutt fra Federal Reserve allerede før starten av mai, noe som har satt fyr på aksjemarkedet og sendt de lange rentene kraftig ned de siste par månedene.

Sinte gissel-pårørende møtte Netanyahu

Det var til dels amper stemning da Israels statsminister Benjamin Netanyahu tirsdag møtte pårørende til gislene som er løslatt fra Gazastripen.

Noen av dem som var til stede beskriver møtet som høyrøstet og hissig, og flere av de pårørende forlot møtet med en bitterhet rettet mot myndighetene.

Det israelske militæret (IDF) sier de har omringet Khan Younis, den nest største byen i Gaza og den viktigste byen sør i den krigsherjede enklaven.

USA får adgang til baser i Sverige

USA og Sverige har signert en forsvarsavtale som gir USA mulighet til å benytte 17 militære baser, anlegg og øvelsesområder i hele Sverige.

– Vi har allerede hatt et nært og godt samarbeid med USA. Det kommer nå til å bli enda sterkere, sier Sveriges forsvarsminister Pål Jonson. Han og hans amerikanske kollega Lloyd Austin signerte avtalen i Washington tirsdag kveld.

Biden «ikke sikker»

USAs president Joe Biden sier han ikke er sikker på om han hadde forsøkt å bli gjenvalgt hvis det ikke var for at den sannsynlige motstanderen er Donald Trump.

