Sørkoreanske myndigheter gjør klar over 200 milliarder kroner i støtte til investeringer i avanserte databrikkefabrikker. Dette er dobbelt så mye som regjeringen opprinnelig planla for et par uker siden. Her fra byggingen av Samsung Austin Semiconductor i Texas. Samsung har fått 6,4 milliarder dollar i støtte fra USA.

Foto: Brandon Bell/AFP/NTB