Den kinesiske hvitevareprodusenten Midea er blitt børsnotert i Hongkong på tirsdag. Selskapet har en omsetning på over 500 milliarder kroner, har 165.000 ansatte og ekspanderer til blant annet USA. Her fra åpningen av det første showrommet i Queens i New York tidligere i år.

Foto: Diane Bondareff/AP/NTB