Var verdens største og mest verdifulle selskap – selges til japansk konkurrent: – Å si at vi er skuffet er en underdrivelse

US Steel var verdens største og mest verdifulle selskap ved inngangen til forrige århundre og spilte en svært viktig rolle i industrialisering av USA til å bli en økonomisk stormakt. Nå selges selskapet til japanske Nippon Steel for over 150 milliarder kroner. Her fra s Edgar Thomson Plant i Braddock i den amerikanske delstaten Pennsylvania

Foto: Gene J. Puskar/AP/NTB