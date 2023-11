Artikkelen fortsetter under annonsen

Svenske Finansinspektionen mistenker korrupsjon i forbindelse med pensjonsselskapet Alectas investering i utleiegiganten Heimstaden Bostad, som kontrolleres av Ivar Tollefsen. Forholdet er anmeldt til Riksenheten mot korruption, har svenske Dagens Industri skrevet.

Helge Leiro Baastad, styreleder i Heimstaden Bostad, sier at hverken han eller selskapet er blitt kontaktet i sakens anledning.

– Det er ikke selskapet som er anmeldt, sier han.

Leiro Baastad har ingen indikasjoner på at enkeltpersoner tilknyttet Heimstaden Bostad er anmeldt. Han viser til en melding fra Alecta, der det oppgis at det er én eller flere personer som er anmeldt.

– Vi konstaterer at Finansinspektionen har politianmeldt en eller flere personer. Vi har ikke fått tilgang til politianmeldelsen og avventer nå prosessen, heter det i meldingen.

Droppet anmeldelse

Alecta har fått et advokatfirma til å gjennomføre en granskning av investeringen i Heimstaden Bostad.

– Advokatfirmaet Hammarskiöld konkluderte i sin undersøkelse med at det hadde vært avvik fra interne regler, og at det var indikasjoner på lovbrudd, heter det i meldingen.

Heimstaden Heimstaden-konsernet eier 163.000 utleieboliger i flere europeiske land, blant annet i Sverige, Danmark, Tyskland og Norge, til en verdi av 339 milliarder kroner per tredje kvartal 2023.

Det aller meste av eiendommene og gjelden i Heimstaden-konsernet ligger i datterselskapet Heimstaden Bostad.

Heimstaden Bostad har rundt 220 milliarder i gjeld, inkludert hybridkapital, mens gjelden i morselskapet Heimstaden er cirka 20 milliarder.

Heimstaden Bostad er eid av Heimstaden (38 prosent) og svenske pensjons- og forsikringsselskaper, som Alecta og Folksam (62 prosent). Ivar Tollefsen kontrollerer Heimstaden via Fredensborg.

Styret i Alecta innhentet deretter en ny betenkning fra et annet advokatfirma.

– Ettersom det var ulike vurderinger angående mulige lovbrudd, og fordi en politianmeldelse basert på utilstrekkelige grunnlag kunne få negative konsekvenser både for enkeltpersoner og Alectas kunder, besluttet styret å ikke anmelde saken til politiet og overleverte begge undersøkelsene til Finansinspektionen, ifølge meldingen.

Finansinspektionen valgte imidlertid å anmelde forholdene.

Heimstaden Bostad publiserte en melding torsdag ved lunsjtider der selskapet viser til meldingen fra Alecta og legger til at forholdene ikke direkte påvirker Heimstaden Bostad eller Heimstaden eller at det relaterer seg til uønsket adferd fra selskapene eller ansatte her.

– Vi har nulltoleranse for enhver form for korrupsjon, skriver selskapet i meldingen.

Kritisk til investeringen

Den nye sjefen i Alecta, Peder Hasslev, har uttalt at investeringen i Heimstaden Bostad ikke burde ha vært gjort og ønsker å reforhandle aksjonæravtalen før det eventuelt er aktuelt for Alecta å investere mer penger i Heimstaden Bostad.

Alecta investering i utleieselskapet er på 49 milliarder, hvorav 11 milliarder er reinvestert utbytte. Investeringen utgjør fire prosent av kapitalen Alecta har under forvaltning.

Alecta eier 38 prosent av Heimstaden Bostad, omtrent samme eierandel som Heimstaden har i datterselskapet. Ivar Tollefsen kontrollerer Heimstaden.

Heimstaden Bostad sliter med økende rentekostnader og planlegger å selge utleieboliger for 20 milliarder svenske kroner de neste to årene for å kvitte seg med gjeld og beholde trippel B-ratingen fra S&P.

Selskapet har avlyst utbytteutbetaling for 2023. De siste årene har selskapet utbetalt flere milliarder kroner i utbytte til aksjonærene, inkludert Alecta. Dette utbyttet er i stor grad reinvestert i selskapet.

Den forrige sjefen i Alecta måtte gå av tidligere i år som følge av store tap på investeringen i Silicon Valley Bank. Så ble oppmerksomheten rettet mot investeringen i Heimstaden Bostad. Også den mangeårige styrelederen i Alecta har gått av tidligere i år.