Personer tilknyttet det svenske pensjonsselskapet Alecta, som er storeier i Heimstaden Bostad sammen med Ivar Tollefsen, etterforskes for korrupsjon. Korrupsjonen skal ha skjedd i forbindelse med Alectas investering i Heimstaden Bostad. Investeringene har skjedd i flere omganger fra 2013.

Nå forteller svenske Dagens Industri (DI) litt mer om hva de konkrete anklagene gjelder. De mistenkte lovbruddene er i tre kategorier: Å gi grove bestikkelser, grovt motta bestikkelser og grov utroskap mot selskapet, sier Johan Lindmark, som leder etterforskningen, til DI.

Intern granskning

Etterforskningen er i en innledende fase. Det var Finansinspektionen som anmeldte forholdet. Det skjedde etter at Alecta hadde hyret et advokatfirma til å ettergå selskapets investering i Heimstaden Bostad. Advokatfirmaet konkluderte med at interne regler og rutiner var brutt og at det var indikasjoner på lovbrudd. Alecta valgte å ikke anmelde forholdene, men sendte rapporten videre til Finansinspektionen, som altså valgte å anmelde.

49 milliarder

Alecta har investert 49 milliarder svenske kroner i Heimstaden Bostad, som nå presses av høye renter. Selskapet planlegger å selge eiendom til en bokført verdi på 20 milliarder for å nedbetale gjeld og klare å beholde sin trippel B-rating.

Selskapet har også åpnet for å få inn mer egenkapital, men Alecta har gjort det klart at det er uaktuelt for selskapet å gå inn med en eneste kroner før aksjonæravtalen endres. Alecta-sjef Peder Hasslev, som tok over tidligere i år, har sagt at investeringen aldri burde vært gjort på de gjeldende betingelsene.